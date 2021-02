Problemy ze stawami dotykają ludzi coraz częściej. Niestety, ale coraz więcej osób prowadzi niewłaściwy tryb życia – zbyt często przebywa w pozycji siedzącej oraz nie przykłada należytej uwagi do aktywności fizycznej. W rezultacie choroby zwyrodnieniowe, dotykające mięśni i stawów występują zdecydowanie częściej w obecnym pokoleniu, niż poprzednim. Na szczęście są sposoby, by przeciwdziałać rozwojowi stanów zwyrodnieniowych oraz cofnąć je na początkowym etapie rozwoju. Poniżej podpowiadamy, na jaki trening warto się zdecydować.

Jakie ćwiczenia na stawy? Przede wszystkim – ruch

Głównym zadaniem ćwiczeń na stawy jest ich rozruszanie. To właśnie brak regularnego ruchu jest najczęstszą przyczyną ich zwyrodnienia. Ruch wzmacnia stawy, pomaga zredukować przeciążenia i poprawia krążenie. Stawy to w końcu po prostu ruchome złącza pomiędzy naszymi kośćmi.

Podstawowym sposobem są ćwiczenia obciążające stawy, które pomagają w ich trenowaniu. Są to skoki, przeskoki, wskakiwanie, czy przysiady. Wbrew pozorom, ćwiczenia te wykonywane we właściwym zakresie i bez przesady bardzo dobrze oddziałują na najważniejsze stawy w nogach – w tym kolanowe.

Ponadto, na stawy nóg dobrze wpływa bieganie lub po prostu chodzenie. Świetnym pomysłem są regularne spacery – minimum 30 minut, a najlepiej 10 tys. kroków dziennie. Z łatwością znajdziemy w naszym smartfonie darmową aplikację przeznaczoną do liczenia kroków.

Trening na rozruszanie stawów

Trening siłowy to dobre rozwiązanie na początek. Możemy wykonywać go w siłowni lub w domu – na przykład przy użyciu lekkich hantli. W przypadku nóg znaczna część ćwiczeń nie wymaga stosowania dodatkowego obciążenia, lecz co najwyżej ławeczki z regulowanym ustawieniem. Split jest rodzajem treningu siłowego, przeznaczonego do rozbudowy konkretnych partii mięśni, w tym również mięśni nóg.

Jeśli twoje stawy są w słabszej kondycji i od czasu do czasu bolą, wówczas polecamy delikatny trening u fizjoterapeuty. Stosowane ćwiczenia mają na celu złagodzić ból, rozruszać zastane tkanki oraz poprawić ich mikrokrążenie. Często stosuje się w tym celu ćwiczenia relaksacyjne lub ćwiczenia z repertuaru jogi. Ich wykonywanie nie wymaga dużego nakładu sił, lecz polega na pogłębianiu pozycji, dzięki czemu tkanki rozciągają się i wzmacniają.

Trening EMS na problemy ze stawami

Szczególnym rodzajem treningu na stawy jest trening EMS – z wykorzystaniem elektrostymulacji. W jego trakcie wykonujemy dobrany indywidualnie zestaw ćwiczeń, mając na sobie specjalną kamizelkę, pas oraz obręcze. Znajdują się w nich elektrody, które co kilka sekund emitują impulsy. Wywołują w ten sposób skurcze mięśni, które angażują nawet najgłębiej ukryte włókna.

Trening EMS jest dedykowany między innymi osobom mającym problemy ze stawami. W tym również osobom po wypadkach, przechodzących rehabilitację. Jego skuteczność przewyższa kilkakrotnie tradycyjny trening na siłowni – zaledwie 20 minut elektrostymulacji daje efekty porównywalne do półtorej godziny treningu siłowego.

Osobom, którym zależy na wzięciu udziału w treningu EMS sprofilowanym pod kątem problemów ze stawami, polecamy ofertę treningową MEON EMS. Jego pracownicy to profesjonaliści specjalizujący się w opracowywaniu indywidualnych planów treningowych pod kątem wzmocnienia i rehabilitacji stawów.