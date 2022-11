Hybryda powinna być trwała i estetyczna. Odpowiednia baza może zbliżyć do tego celu. Kolorowa, przedłużająca, a może witaminowa – która będzie najlepsza? Poznaj ich właściwości i niech Twój manicure pozytywnie przyciąga wzrok!

Klasyk dla normalnej płytki

Jaka jest najlepsza baza pod hybrydy? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W końcu każda z nas jest inna. Na szczęście powstało wiele rodzajów tych produktów i na pewno znajdziesz ideał, który dopasujesz do potrzeb swoich paznokci. Poznaj stale rozrastającą się rodzinę baz pod hybrydę. Jeśli zaaplikujesz produkty poprawnie, będziesz mogła cieszyć się estetycznym manicure’em nawet trzy tygodnie.

Kobiety, które mają mocne paznokcie, a ich płytka nie jest tłusta, mogą sięgnąć po niemal każdy rodzaj bazy. Na dobry początek warto wypróbować klasyczną wersję tego produktu. Zwykła baza hybrydowa wzmocni płytkę i wygładzi ją. Dodatkowo ochroni ją przed przebarwieniami, jeśli wybierzesz kolory o intensywnej pigmentacji.

Ten rodzaj bazy wyróżnia się dość rzadką konsystencję. Dzięki temu aplikacja nie sprawia wielu problemów, nawet początkującym osobom. Jeśli nałożysz niewielką warstwę produktu, nie powinien się on rozlać na skórki. Jej dodatkowym atutem jest prosty, hipoalergiczny skład. Może się on sprawdzić także u osób, które w przeszłości uczuliła hybryda. Okaże się również strzałem w dziesiątkę w przypadku kobiet, unikających agresywnych substancji w kosmetykach, które nie chcą rezygnować z tego rodzaju manicure’u. Taka baza hybrydowa znajduje się np. w ofercie Cosmetics Zone.

Baza hybrydowa przedłużająca paznokcie

Co mogą zrobić kobiety, których płytka uporczywie się kruszy i łamie? To duże utrudnienie w uzyskaniu wymarzonej długości manicure’u. Oczywiście na początku najlepiej zrobić zestaw badań, np. skontrolować poziom hormonów oraz witamin. A jeśli nie ma wyraźnej przyczyny? Wówczas warto rozważyć przedłużenie paznokci za pomocą bazy. Produkty żelowe lub kauczukowe są bardzo mocne.

Jak przedłużyć paznokcie stosując bazy hybrydowe? Należy użyć do tego specjalnego szablonu lub tipsa. Sztuka polega na tym, by zbudować płytkę o naturalnym kształcie. Na pewno będzie to wymagało wielu prób, ale naturalny efekt jest wart zachodu. Baza przedłużająca jest trochę bardziej gęsta, niż jej klasyczny odpowiednik. Wiele z produktów tego typu nie usuniesz za pomocą acetonu. Wymagają one użycia pilnika lub frezarki kosmetycznej.

Baza, która pozwala przedłużyć płytkę to też dobre rozwiązanie dla tych z nas, które nie mogą powstrzymać odruchu onychofagii, czyli potocznie obgryzania paznokci. Wykonanie mocnych i twardych, a przede wszystkim ładnych paznokci, może stać się motywacją do pozbycia się osłabiającego płytkę nawyku.

Odżywienie i utrwalenie w jednej butelce

Posiadaczki słabych lub zniszczonych paznokci mogą polubić jeszcze inny rodzaj tego produktu. To baza witaminowa lub proteinowa. Zawiera ona w składzie np. proteiny jedwabiu lub witaminy z grupy B, E lub A. Poprawia kondycję płytki i odżywia ją. Pamiętajmy też, że przyczepność produktów hybrydowych jest większa, kiedy paznokcie są zdrowe. To dobry sposób na przedłużenie trwałości stylizacji.

Ten podkład można porównać do odżywki, ale jest o wiele bardziej wszechstronny. Oczywiście pełni dodatkowo funkcję klasycznej lub nawet przedłużającej bazy. Wszystko zależy od producenta. Warto więc przed zapłaceniem za zakupy, dokładnie czytać opisy. Kolejnym pozytywnym skutkiem ubocznym tego rodzaju bazy może być nawet szybszy wzrost płytki.