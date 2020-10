Każde z miast jest ciekawe, nie tylko ze względu na swój unikatowy klimat czy interesujące turystów atrakcje do zwiedzania. Miejsca te – niezależnie od tego, czy mówimy o nowoczesnych amerykańskich metropoliach czy klimatycznych włoskich portach – zawsze prezentują się pięknie, zachwycając architekturą oraz kolorami. Dlatego też przedstawiające je zdjęcia i ilustracje rewelacyjnie sprawdzają się w formie dużych, ściennych dekoracji, takich jak fototapeta. Miasto to bez wątpienia wyjątkowo interesujący temat ozdób. Niezwykła ich różnorodność sprawia, iż wzory z nimi sprawdzą się w wielu domowych aranżacjach, dobrze komponując się z wybranym stylem. Co więc warto wiedzieć o tych fototapetach? Jak najlepiej dopasować je do wyglądu naszego mieszkania?

Stylowe fototapety – miasto nocą, miasto z lotu ptaka

https://redro.pl/fototapety/tematy/miasta/

Choć dla osób, które mieszkają na co dzień w miastach, wielkie wieżowce, ruchliwe ulice czy gwarne place są czymś powszednim, to jednak można spojrzeć na nie również z mniej standardowych perspektyw. Często okaże się wtedy, iż pozornie zwyczajne miejsca nabiorą wyjątkowego wyglądu. Doskonale widać to chociażby na przykładzie fototapet ukazujących miejskie zabudowania z powietrza. Na tego rodzaju wzorach najlepiej prezentują się wielkie metropolie, miasta pełne charakterystycznych obiektów oraz te położone w atrakcyjnym otoczeniu. Gdzie jednak pasować będą tego typu wzory? Możliwości do wyboru mamy przynajmniej kilka. Przede wszystkim fototapety wykorzystujące zdjęcia z lotu ptaka znakomicie prezentują się na ścianach nowoczesnych salonów, wprowadzając do nich wielkomiejski, urbanistyczny akcent. Innym, interesującym otoczeniem dla takich wzorów mogą być wnętrza urządzone w klimatach industrialnych – na przykład loft. Jeżeli sięgniemy jednak po fototapety nie z wielkimi metropoliami, a urokliwymi, zabytkowymi miasteczkami (na przykład położonymi w Toskanii lub Prowansji), śmiało będziemy mogli uatrakcyjnić za ich pomocą bardziej klasyczne aranżacje – wnętrza w stylu retro czy śródziemnomorskim. Na podobnej zasadzie wykorzystać można malowniczy wygląd egzotycznych portów – ich wizerunki stanowią bowiem idealny wybór do pomieszczeń orientalnych.

Nastrojowa fototapeta – miasto nocą. Czarno-biała stylistyka czy kolorowe światła?

https://redro.pl/fototapety/

Bardzo ciekawe zastosowania znajdziemy również dla fototapet ukazujących miasta po zapadnięciu zmroku. Dekoracje tego typu bazują zwykle na mocnych kontrastach i nierzadko intensywnych kolorach (wprowadzonych między innymi przez światła ulicznych lamp oraz neonów), dzięki czemu doskonale łączą się z efektownymi, artystycznymi aranżacjami. Wzory o nieco bardziej stonowanej estetyce pasować będą za to do nastrojowej sypialni, utrzymanej w ciemnych tonacjach. Zupełnie odmienne zastosowanie mają natomiast fototapety czarno-białe. Ich zadaniem nie jest bowiem wizualne ożywienie najbliższej przestrzeni, ale nadanie pomieszczeniu klimatu oraz charakteru. Dzięki dużej różnorodności tych wzorów do dyspozycji mamy naprawdę wiele opcji. Popularnością cieszą się między innymi czarno-białe fototapety przedstawiające zabytkowe uliczki oraz najstarsze dzielnice znanych miast. Wiele z nich wykorzystuje zdjęcia sprzed dekad, czy nawet pochodzące z początku wieku XX. Ze względu na stonowaną estetykę tych ozdób są one dość uniwersalne. Z powodzeniem możemy wykorzystać je więc nawet w mniej oczywistych pomieszczeniach. Przykładem takiego rozwiązania może być wzbogacenie o oryginalne akcenty wyglądu kuchni przy wykorzystaniu wzorów z archiwalnymi zdjęciami Paryża lub Londynu. Warto także zauważyć, iż z pomocą tego rodzaju fototapet jesteśmy w stanie nadać bardziej eleganckiego, reprezentacyjnego wyglądu także korytarzowi lub salonowi.

Bajkowa fototapeta – miasto dla dzieci może być światem pełnym przygód!

Również w pokoju dziecięcym miasto świetnie sprawdzi się jako temat dekoracji. Oczywiście także w tym przypadku aby osiągnąć satysfakcjonujący efekt końcowy, musimy odpowiednio dobrać wzór do otoczenia. W przypadku sypialni starszych dzieci (zwłaszcza tych zainteresowanych geografią) doskonale sprawdzą się wizerunki charakterystycznych znanych miast – Nowego Jorku, Tokio, Rzymu. Dekorując pokój malucha powinniśmy jednak sięgnąć po wzory wykorzystujące nie zdjęcia, a ilustracje. Bajkowe rysunki miast potrafią zachwycić swoją estetyką zarówno dzieci, jak i dorosłych. Często utrzymane są w pastelowych tonacjach oraz bardzo subtelnej, delikatnej stylistyce. Pośród nich znajdziemy między innymi urzekające beztroskim charakterem panoramy urokliwych miasteczek z domami o kolorowych ścianach i czerwonych dachach. Na innych wzorach zobaczymy natomiast wesołych mieszkańców tych miejsc – postacie z baśni, książek czy sympatyczne zwierzęta.