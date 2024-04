Każdy sklep internetowy powinien troszczyć się nie tylko o atrakcyjny asortyment, ale też o to, w co pakuje swoje towary. Jest to bowiem naprawdę ważne dla większości klientów, a także dla kurierów, nie wspominając o przyrodzie. Najczęściej stosowane są opakowania tekturowe. Nic dziwnego, gdyż mają wiele zalet.

Podobnie jak papier czy karton, tektura jest wyrobem z masy papierniczej. Znakomicie nadaje się ona na opakowania, zwłaszcza tektura lita. Jej najistotniejszym wyróżnikiem jest gramatura, o wiele większa niż w przypadku innych wyrobów papierniczych. Wynosi przynajmniej 315 g/m2, co przekłada się na większą sztywność oraz wytrzymałość tekturowego opakowania. Dlatego właśnie jest ona doskonałym materiałem na paczki, w jakich umieszcza się towary wysyłane ze sklepów internetowych.

Bogactwo zastosowań

Wielką zaletą tektury, również falistej, jest to, że można z niej zrobić praktycznie każdy rodzaj opakowania – http://viki.com.pl:

– pudełka klapowe;

– pudełka fasonowe;

– E-CO BOX pudełka wysyłkowe;

– pudełka kaszerowane;

– pudełka z nadrukiem;

– koperty;

– kartki, przekładki czy wypełniacze;

– pudła archiwizacyjne;

– i wiele innych.

W zasadzie nieograniczona liczba rodzajów opakowań, jakie można wyprodukować z tektury falistej, z automatu sprawia, że nadają się one do niemal wszystkich towarów dostępnych na rynku. Niezależnie zatem od tego, jaki asortyment oferuje dany sklep internetowy, tektura pozwoli zapakować każdy zamówiony przedmiot i wysłać klientowi. Ma ona przy tym ten plus, że doskonale amortyzuje wstrząsy, dzięki czemu minimalizuje ryzyko uszkodzeń podczas transportu.

Praktyczna, lekka i niedroga

Opakowania z tektury (https://viki.com.pl/oferta/) mają również tę zaletę, że są bardzo praktyczne i wygodne w montażu. Każdy przedmiot można szybko i łatwo zapakować, a następnie bezproblemowo rozpakować. Jest to czynność przyjemna. Takie pudełka są też lekkie, co ogromnie pomaga w pakowaniu i wysyłaniu znacznych ilości towaru. Jest to zaleta również z punktu widzenia kurierów, którzy dzięki niej mogą z łatwością dostarczać do klientów bardzo liczne przesyłki.

Opakowania z tego materiału są estetyczne, zwłaszcza te z nadrukiem. Sprawia to, że klient nie musi ich wyrzucać po rozpakowaniu towaru. Tekturowe pudełka świetnie nadają się do przechowywania najróżniejszych domowych przedmiotów, można je wykorzystać także w charakterze ozdób.

Rzecz jasna, ogromnie istotna jest kwestia ekonomiczna. Sklepy internetowe doceniają tekturowe opakowania również z tej przyczyny, że tektura jest materiałem niedrogim, można więc dystrybuować towary, obniżając koszta wysyłki.

Ekologia i ponowne wykorzystanie

Coraz większą uwagę zwracamy na ochronę środowiska i walkę z zanieczyszczeniami. Dla klientów sklepów internetowych istotne zatem jest, czy zamówione przez nich towary umieszczone są w opakowaniu z ekologicznych materiałów (https://viki.com.pl/e-co-box-pudelka-wysylkowe/). Tektura, karton i wszelkie wyroby z masy papierniczej są jak najbardziej eko. Nie zawierają tworzyw sztucznych ani szkodliwych substancji chemicznych. W odróżnieniu od plastiku, szybko się rozkładają i nie zanieczyszczają środowiska. Co ważne, opakowania z tektury doskonale nadają się do recyklingu, a wiele z nich powstało właśnie z ponownego przetworzenia materiałów papierowych. Stosując je, sklep internetowy udowadnia, że jest odpowiedzialny za przyrodę, co pomaga w budowaniu pozytywnego wizerunku oraz przyciąganiu nowych klientów.

Wszystko to sprawia, że opakowania tekturowe stanowią idealne rozwiązanie dla sklepów internetowych i wysyłkowych.