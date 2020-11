Opakowania styropianowe, dzięki swoim zaletom, stosowane są w wielu dziedzinach gospodarki. Bardzo dobrze sprawdzają się zwłaszcza w branży gastronomicznej – pozwalają na zachowanie odpowiedniej jakości produktów, jak również ich temperatury. Pojemniki takie są także bardzo tanie, a jednocześnie skutecznie zapobiegają zniszczeniom powstałym w wyniku ewentualnego upadku. Jakie jeszcze zalety mają takie opakowania i dlaczego warto je stosować?

1. Co to jest styropian? 2. Korzyści ze stosowania opakowań styropianowych 3. Pojemniki styropianowe – zalety 4. W jakich branżach wykorzystuje się pojemniki styropianowe?

Co to jest styropian?

Styropian to swego rodzaju polistyrenowa piana. powstająca podczas podgrzania granulek tworzywa przez parę wodną. Transformują one w obłe kształty, a w konsekwencji wytwarza się pianka. Jest to tworzywo które bardzo łatwo obrabiać, by otrzymać potrzebny kształt. Ma to szczególne znaczenie między innymi w medycynie, gdzie pojemniki styropianowe służą do transportu wrażliwych na wstrząsy i zmiany temperatury preparatów.

Korzyści ze stosowania opakowań styropianowych

Pojemniki styropianowe posiadają mnóstwo zalet, które miały wpływ na ich dużą popularność. Jedną z nich jest bardzo dobra izolacja termiczna, dzięki czemu znalazły one zastosowanie między innymi w gastronomii. To właśnie ta cecha umożliwia dowiezienie ciepłego dania na wynos do klienta. Ale równie istotne jest zachowanie stałej temperatury podczas transportu niektórych medykamentów w celu ratowania zdrowia lub życia. Oprócz możliwości termoizolacji, bardzo ważna w niektórych przypadkach jest również ochrona przed nadmierną wilgocią.

Pojemniki styropianowe – zalety

Oprócz doskonałej izolacji termicznej oraz odporności na wilgoć zaletą pojemników styropianowych jest łatwość dopasowania się do wymaganego kształtu, niska waga, a także niewielkie koszty ich produkcji. Opakowania te są również bardzo łatwe do zutylizowania i ponownego przetworzenia, co ma niebagatelny wpływ na ochronę środowiska. Odpowiednio wykonując styropianowe opakowania można je dopasować do kształtów zarówno dużych, jak i niewielkich elementów. Te właśnie cechy sprawiły, że stały się one tak popularne i znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

W jakich branżach wykorzystuje się pojemniki styropianowe?

Oprócz gastronomii i medycyny opakowania styropianowe często stosowane są w transporcie. Dzięki zdolności tłumienia wstrząsów pozwalają na przewiezienie mebli lub sprzętów AGD bez narażenia ich na uszkodzenie. Pojemniki styropianowe wykorzystywane są również w tych branżach, w których przenoszone produkty nie mogą być wystawione na działanie wilgoci lub światła. Do skorzystania z nich zachęcają nie tylko właściwości i wygoda używania, ale również niska cena.