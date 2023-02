Kto raz spróbuje sprzątać mieszkanie z użyciem odkurzacze bezprzewodowego, nie będzie już wyobrażał sobie, jak można bez takiego sprzętu funkcjonować! To urządzenie, które wprowadziło prawdziwą rewolucję do domowych porządków. Lekkie, wygodne, zawsze pod ręką – sprawiło, że odkurzanie przestało być udręką i pracochłonnym zajęciem, a stało się szybką czynnością wykonywaną niejako przy okazji. Oczywiście, kluczem do sukcesu jest wybór odpowiedniego odkurzacza! Na jaki model postawić? W budżecie do 2000 zł będziemy mieć w czym wybierać! To kwota, która pozwala sięgnąć po dopracowane rozwiązania od czołowych producentów. Pora przyjrzeć się, jaki odkurzacz w tym pułapie cenowym będzie najlepszą inwestycją!

Jak wybrać odkurzacz bezprzewodowy?

Na rynku jest wiele modeli odkurzaczy bezprzewodowych – nic dziwnego, że wybór najlepszego dla nas sprzętu może zając trochę czasu. Dobrze uważnie przeczytać specyfikację techniczną i opis poszczególnych produktów. Na jakie aspekty zwrócić uwagę, by mieć pewność, że sięgniemy pod dobrej jakości odkurzacz? Oto kwestie, których nie możemy przeoczyć:

czas pracy odkurzacza na jednym ładowaniu;

czas potrzebny na naładowanie sprzętu;

pojemność zbiornika na kurz;

końcówki w zestawie;

system filtracji;

waga urządzenia;

generowany hałas;

ułatwienia przechowywania;

regulacja poziomu mocy;

nowoczesny design.

Do każdego z tych elementów możemy przywiązać inną wagę – dla jednych kluczowa będzie waga i łatwość prowadzenia, inni – docenią bogatą gamę końcówek w zestawie. Dobrze określić, kto będzie najczęściej korzystał ze sprzętu i w jaki sposób. Czy częściej odkurzamy cały dom, pomieszczenie po pomieszczeniu, czy raczej sprzątamy wyrywkowo, w ramach bieżących potrzeb? Na wybór konkretnego modelu wpływ będzie miał również fakt, czy w domu mieszkają małe dzieci oraz psy lub koty – to zwykle dodatkowe wyzwanie stawiane przed upatrzonym przez nas odkurzaczem!

Pora przyjrzeć się najciekawszym modelom w budżecie do 2000 zł. Wiele świetnej jakości sprzętów znajdziemy w ofercie marki Bosch – i to na nich skupimy się w rekomendacjach!

Polecane modele do 2000 zł – najlepsze odkurzacze bezprzewodowe

Odkurzacze bezprzewodowe Bosch zasłużenie zbierają pozytywne recenzje użytkowników. Producent oferuje zaawansowane rozwiązanie w bardzo dobrej cenie. Przy budżecie do 200 zł mamy kilka innowacyjnych modeli do wyboru. Na jakie sprzęty postawić? Oto najpopularniejsze z nich!

BOSCH Unlimited 8 ProParquet BCS8214PRQ – na pełnym ładowaniu pracuje ponad godzinę, a dokładnie – do 65 minut. Świetnie sprawdzi się przy czyszczeniu każdego rodzaju twardych powierzchni. Elektroszczotka HardFloor Soft Brush z podświetleniem LED pozwala precyzyjnie pozbyć się zabrudzeń, a przy tym – dba o delikatne podłogi drewniane i płytki. Warto zwrócić uwagę na inteligentny tryb automatyczny, który dostosowuje moc odkurzania do rodzaju powierzchni, bez potrzeby ręcznego sterowania w tym zakresie. Odpowiednio skonstruowany system zapewnia filtrację powietrza na poziomie 99,99%, a uchwyt do mocowania na ścianie – gwarantuje, że sprzęt jest zawsze pod ręką! W zestawie znajdziemy szereg różnego rodzaju końcówek, które pozwolą kompleksowo zadbać o porządki w domu.

BOSCH BCS812INF Unlimited Serie 8 – odkurzacz pracujący na pełnym ładowaniu do 40 minut, który daje możliwość sprzątania 360° – od podłogi aż po sufit! W zestawie znajdziemy m.in. długą giętką końcówkę do trudno dostępnych miejsc, elektroszczotkę z miękkim wałkiem, ssawkę do czyszczenia materacy i ssawkę do mebli tapicerowanych. Sprzęt jest wygodny, łatwy w użytkowaniu i dzięki wymiennym akumulatorom i szybkiej ładowarce – w pogotowiu zawsze, gdy tego potrzebujemy.

BOSCH BCS712XXL Unlimited 7 – model ten kupimy za mniej niż 1500 zł. Na pełnym ładowaniu pracuje do 40 minut. W wyposażeniu warto zwrócić uwagę na elektroszczotkę AllFloor DynamicPower Brush z podświetleniem LED, która sprawi, że nie umknie nam żadne zabrudzenie – i to niezależnie od rodzaju podłogi! Zginana rura pozwala dotrzeć w trakcie sprzątania nawet do trudno dostępnych miejsc. Warto również zwrócić uwagę na funkcję Quick Stand: gdy korzystamy z odkurzacza ręcznego, by posprzątać kanapę, rura i elektroszczotka stoją samodzielnie – nie musimy odkładać ich do stacji dokującej.

Odkurzacze bezprzewodowe Bosch to innowacyjne sprzęty, które zasłużenie zbierają pozytywne recenzje. W budżecie do 2000 zł mamy spory wybór modeli tego producenta!