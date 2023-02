Bez względu na to, czy masz dużą rodzinę, czy spore grono znajomych – narożnik wypoczynkowy został stworzony po to, aby pomieścić wszystkich Twoich gości. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego jest to najlepsze rozwiązanie dla osób uwielbiających wspólne spędzanie czasu oraz jak zaaranżować taki mebel w salonie, nawet jeśli nie dysponujesz dużą przestrzenią.

Narożniki wypoczynkowe – dlaczego są tak popularne?

Jeszcze do niedawna rogówki były staromodnymi, masywnymi meblami, a my chętniej wybieraliśmy kanapę i zestaw foteli. Wydaje się, że taka kombinacja potęguje wrażenie przestronności, ale nic bardziej mylnego – nie tylko zajmuje więcej miejsca, ale i oferuje mniej powierzchni do siedzenia. Odpowiedzią na wyzwania współczesnego wnętrzarstwa stały się nowoczesne narożniki wypoczynkowe.

Meble tego typu łączą ze sobą dwie najbardziej pożądane cechy – funkcjonalność i uniwersalny design. Dzięki temu świetnie sprawdzają się w salonach utrzymanych w różnej stylistyce – od tych nowoczesnych, przez rustykalne aż po vintage i modern classic. Znajdziemy je w luksusowych apartamentach w centrum metropolii, w rodzinnych domkach na przedmieściach oraz klimatycznych campingach z dala od zatłoczonych miast. Nic dziwnego – nawet mały narożnik jest na tyle komfortowy, aby służyć jako miejsce na poranne spotkanie przy kawie, popołudniowy odpoczynek i wieczorne rozgrywki z rodziną.

Narożniki z funkcją spania: kiedy nie mamy pokoju gościnnego

Każdy, kto ceni sobie chwile spędzone w gronie najbliższych, doceni niezwykłą wygodę, jaką dają narożniki. Klasyczne modele w kształcie litery L lub nowoczesne – U, stwarzają idealne warunki do prowadzenia wielogodzinnych rozmów. Dzięki takiemu ułożeniu siedzisk wszyscy goście będą widzieć siebie nawzajem oraz mieć swobodny dostęp do stolika kawowego. Ponadto projektanci przewidzieli, że meble tego typu pokochają osoby towarzyskie, dlatego też prześcigają się w tworzeniu coraz ciekawszych modeli – np. z pufami sprytnie schowanymi w podłokietniku. Dzięki temu jeszcze lepiej zagospodarujesz przestrzeń, nawet w niedużym mieszkaniu.

Przyjmowanie gości to jednak nie tylko wspólne zasiadanie w salonie i dobra zabawa. Zdarzają się sytuację, w których chcemy zaoferować odwiedzającym nas znajomym nocleg. Niestety, nie każdy z nas ma do dyspozycji wolny pokój gościnny. Narożniki z funkcją spania sprawdzą się perfekcyjnie jako okazjonalne miejsce do snu. Meble w tym wariancie mają przestronne pojemniki na dodatkową pościel, a nowoczesne systemy rozkładania pozwalają na stworzenie wygodnego łóżka w kilka sekund. Jeżeli zainteresowały Cię wielofunkcyjne narożniki do salonu, sprawdź modele dostępne w Salonach Agata: https://www.agatameble.pl/meble/wypoczynkowe/narozniki.

Jak zaaranżować narożnik w salonie, aby sprzyjał wspólnemu spędzaniu czasu?

Chociaż narożniki same w sobie tworzą perfekcyjne warunki do towarzyskiej integracji, warto nieco podrasować ich funkcjonalność. Ważną funkcją, jaką mogą pełnić te meble, jest podział przestrzeni, co pozwala uporządkować duże, otwarte pokoje i uniknąć wrażenia chaosu. Dzięki temu kącik salonowy stanie się przytulniejszy. W mniejszych metrażach trudno o inny układ niż klasyczne przysunięcie narożnika do ściany. Praktyczność tego rozwiązania zapewnia dobre wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Aranżując pokój dzienny z zamiarem stworzenia miejsca na spotkania z najbliższymi, należy zadbać o właściwy stolik kawowy. Projektujemy go, biorąc pod uwagę wielkość narożnika i samego pomieszczenia. Zbyt duży utrudni swobodne poruszanie się, a zbyt mały zgubi się wśród wolnej połaci. Świetnym rozwiązaniem są podwójne stoliki, które w zależności od potrzeb można rozsuwać lub przestawiać. Natomiast jeśli masz spory salon, możesz postawić na małe stoliczki pomocnicze lub narożnik modułowy z wbudowanym blatem. Nie zapomnij również o miękkich poduszkach, kocach i narzutach. Dzięki temu Twoi goście poczują się jak w domu i będą chętniej do Ciebie wracać.