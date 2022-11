Witryny internetowe to obecnie podstawa strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa. Zarówno małe, średnie, jak i duże firmy muszą być widoczne w sieci. W przeciwnym razie nie są wiarygodnymi partnerami. Jeśli zatem Ty lub bliska Ci osoba prowadzicie firmę, koniecznie załóżcie własną stronę internetową, za pomocą której Klient będzie mógł się z Wami skontaktować lub zapoznać się z ofertą. Jak jednak założyć witrynę www?

Co trzeba umieć, aby założyć stronę www?

Na rynku dostępne są gotowe szablony stron internetowych, niestety ze względu na swój ogólny charakter, nie są one dopasowane do potrzeb firmy. Tracą również swoją funkcjonalność w przypadku, gdy zakres Twojej działalność poszerza się na tyle, że gotowe rozwiązania dostępne w szablonie przestają wystarczać. Aby stworzyć witrynę „na wymiar”, warto zaufać programistom, którzy swobodnie poruszają się zarówno w językach front-endu, jak i back-endu. Pierwsze z nich pozwalają zaprojektować wizualną część witryny i zadbać o to, by była ona intuicyjna w obsłudze i przyjazna użytkownikom. Natomiast przy pomocy języków back-endowych można zaprogramować cały mechanizm witryny. To właśnie ich używają programiści, by strona działała niezawodnie i była stabilna. Warto wiedzieć, że istnieją programiści, którzy specjalizują się tylko we front-endzie lub back-endzie. Najbardziej pożądani są jednak full-stack developerzy, którzy kształcą się w szkole Codecool (https://codecool.com/pl/kursy/). Są to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności, które pozwalają w kompleksowy sposób zająć się stroną, zapewnić jej niezawodny mechanizm, jak i zadbać o wizualne i funkcjonalne.

Gdzie nauczyć się zakładania strony?

Wszelkich niezbędnych umiejętności, które pozwolą Ci samodzielnie zaprojektować i założyć w pełni funkcjonalną witrynę, nauczysz się w Codecool (https://codecool.com/pl/). Podczas 10-miesięcznej, intensywnej nauki nauczysz się swobodnie posługiwać zarówno językami front, jak i back-endu. Będziesz również w stanie zapewnić swojej witrynie pełne zabezpieczenie przed cyberatakami. Podczas kursu mentorzy zapoznają Cię bowiem z zagadnieniami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem sieci. Warto również podkreślić, że cała nauka ma wymiar silnie praktyczny. Po ukończeniu kursu z gwarancją pracy Codecoolersi biorą udział w rozmowach kwalifikacyjnych z firmami partnerskimi, po czym znajdują zatrudnienie u jednego z nich.

Jak widać, nauka programowania z Codecool to solidna dawka wiedzy i jeszcze potężniejsza dawka doświadczenia. Jest to zatem idealna droga zarówno do tego, by samodzielnie stworzyć funkcjonalną, intuicyjną w obsłudze witrynę na własny użytek, jak i rozpocząć karierę programisty w pełnym wymiarze.