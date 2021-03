Zakup nieruchomości to jedna z ważniejszych decyzji, jaką podejmujemy w swoim życiu. Istotne więc by nie popełnić błędu. Czy jednak samodzielnie jesteśmy w stanie sprawdzić tyle istotnych kwestii? Lepiej skorzystajmy z pomocy specjalistów.

Rozważny zakup nieruchomości Na co zwrócić uwagę przy zakupie domu lub mieszkania? Stan prawny nieruchomości

Rozważny zakup nieruchomości

Aby dokonać rozważnego zakupu bez niepotrzebnych kłopotów, najlepszym rozwiązaniem będzie inspekcja domu przed kupnem, którą to możemy zlecić firmie Pewny Lokal, działającej na terenie całego kraju w tym w Zielonej Górze oraz województwie lubuskim. Kupno domu lub mieszkania nie jest tematem łatwym i zazwyczaj mamy wątpliwości, czy nasz wybór był odpowiedni. Dzieje się tak szczególnie z domami i mieszkaniami z rynku wtórnego, które najczęściej wymagają przeprowadzenia remontu. Ważne jest by nie kupić nieruchomości na którą po prostu nie będzie nas stać, ponieważ będzie generowała wciąż koszty remontowe. Oglądając przed kupnem nieruchomość nie mamy możliwości podczas krótkiej wizyty wszystkiego sprawdzić, jeśli chodzi o stan techniczny. Firma Pewny Lokal to firma inżynieryjna przeprowadzająca przeglądy techniczne tak by wyłapać co w nieruchomości nie działa jak należy. Wiadomym jest niestety, że osoba sprzedająca nie powie nam najprawdopodobniej, co w domu należałoby naprawić, z uwagi na fakt, że mogłaby stracić na sprzedaży lub moglibyśmy w ogóle odstąpić od umowy.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie domu lub mieszkania?

Oglądając dom róbmy to na chłodno, nawet jeśli nam się bardzo spodobało. Chłodne podejście pozwoli na lepszą ocenę i wyłapanie większej ilości defektów. Nieruchomość najlepiej oglądajmy za dnia, światło jest wtedy lepsze, więcej jesteśmy w stanie zobaczyć. Wybierajmy korzystną dla siebie lokalizację. Nie wprowadzamy się na tydzień, skontrolujmy w jakiej odległości mamy szkołę, przychodnię, przedszkole, sklep oraz czy komunikacja miejska jest gdzieś w pobliżu. To bardzo ważne aspekty. Jeśli nikt z nas nie ma wykształcenia budowlanego zawołajmy specjalistę z firmy Pewny Lokal. To on sprawdzi każdy kąt, ciśnienie wody, gazu, szczelności okien, oceni stan podłóg, sprawdzi materiał, jaki był użyty podczas budowy, oceni stan dachu, drzwi wejściowych. Inspekcja domu przed kupnem to też sprawdzenie jakości bram, ogrodzeń, podjazdów oraz budynków należących do nieruchomości.

Stan prawny nieruchomości

Co to jest stan prawny nieruchomości? Otóż stan prawny nieruchomości to stan wynikający z treści zapisów – praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Za rzeczywisty stan prawny nieruchomości należy rozumieć stan zgodny z rzeczywistością, czyli stan zgodny z prawem materialnym. To dość ryzykowne kupować mieszkanie lub dom bez sprawdzenia jest stanu prawnego. Jeśli jednak skorzystamy z pomocy firmy Pewny Lokal w sprawie oceny stanu technicznego, pamiętajmy, że w ich ofercie jest również analiza prawna nieruchomości. Dzięki której będziemy mieli sprawdzoną księgę wieczystą, jak i dostaniemy pomoc w momencie podpisywania umowy. Prawnik specjalizujący się w nieruchomościach pomoże nam w podpisaniu bezpiecznej umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży. Zabezpieczy nas przed niebezpiecznymi i wysokimi karami umownymi, przerzuceniem zbędnego ryzyka prawnego ze sprzedawcy na nabywcę, jak i klauzulami o rękojmi. Prawnik pomoże w bezpiecznym negocjowaniu umowy na etapie tego projektu.

Wydajemy niemałe pieniądze, miejmy ten spokój, że wszystko pójdzie jak należy, że nie musimy się o nic martwić, bo jesteśmy w dobrych i kompetentnych rękach.