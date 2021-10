Czy naukę języka angielskiego należy traktować priorytetowo i na równi z potrzebą kształcenia obowiązkowego, matematycznego, czy humanistycznego? Wielu ekspertów specjalizujących się w rozwoju rynku pracy i zatrudnienia twierdzi, że tak. A co ciekawe, umiejętność biegłego lub co najmniej podstawowego posługiwania się angielskim warto rozpocząć u coraz młodszych dzieci. Im szybciej rozpoczniemy naukę języka, tym większe szanse na biegłe posługiwaniem się nim zarówno w mowie, jak i piśmie w przyszłości.

Nauka języka nie u każdego będzie przebiegała tak samo. Przekonało się o tym wiele osób, które porzuciło starania biegłego posługiwania się, czy to angielskim, czy niemieckim, jeszcze na etapie kształcenia szkolnego. Zniechęcenie, zawstydzenie i trudność wymowy przeszkadza w sprawnym poprowadzeniu komunikacji i czerpaniu radości z mówienia w obcym języku. To jednak często nie trudności językowe, ale źle poprowadzona nauka powoduje, że kształcić się po prostu nie chcemy.

Tymczasem im wartościowszy i odpowiednio nakierunkowany kontakt z językiem obcym, tym lepiej. Przez naukę w dużej grupie, z osobami na różnym poziomie zaawansowania, a także przez materiał, który nie zawsze jest ciekawie urozmaicany, tracimy motywację do nauki. To problem nauczania w szkołach państwowych, których ciekawym dopełnieniem może się okazać właśnie szkoła językowa. Zajęcia w jednorodnej pod względem wieku i umiejętności grupie, pomagają w szybszy i efektywniejszy sposób nauczyć się nie tylko gramatyki języka obcego, lecz także płynnej wymowy. Aby jednak faktycznie tak było, warto rozpocząć lekcje językowe jak najszybciej.

Argumentem przemawiającym za tym, by języków obcych uczyć najmłodsze dzieci jest fakt, że to właśnie one przyswajają go naturalnie. W praktyce oznacza to mniej więcej tyle, że nie do końca mają świadomość uczestniczenia w procesie uczenia się, ale naśladują i dobrze się przy tym bawią. Dzieci nie kojarzą też nauki języka z czymś trudnym, nieosiągalnym, skomplikowanym. Dzięki temu, nie blokuje ich nadmiar materiału, czy kolejne zadanie gramatyczne.

Przede wszystkim jednak małe dzieci mają często dużo więcej czasu na naukę, niż dorośli. Alternatywą dla niezorganizowanych popołudni może być dobrze poprowadzona lekcja języka obcego w prywatnej placówce.

Nauka angielskiego dla dzieci – dlaczego jest ważna?

Dzieci bardzo szybko zapamiętują nie tylko pojedyncze słówka, lecz także rozbudowane zwroty i zdania. Dzięki powtarzanym i dostosowanym do wieku ćwiczeniom łatwiej jest im skojarzyć odpowiednie zwroty, a następnie odnieść do konkretnej sytuacji, by potem praktycznie je wykorzystać.

Same lekcje językowe w prywatnych placówkach dla dzieci prowadzone są także nieco inaczej niż w szkołach państwowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia w specjalistycznych szkołach językowych dokładają wszelkich starań, by scenariusze takich zajęć były ciekawe, łatwo przyswajalne i zawsze odpowiednie dla umiejętności, jakie posiada określona grupa dzieci.

„Nasze lekcje językowe to intensywna podróż językowa dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 lat. W czasie lekcji uczeń ma kontakt z muzyką, tańcem, teatrem, poezją rymowaną, projektami plastycznymi i multimedialnymi. Uruchamiamy dziecięcą wyobraźnię, korzystamy ze wszystkich zmysłów. W ten sposób pokazujemy fascynujący świat nieznanych słówek i wyrażeń, które w ten sposób dużo łatwiej jest przyswoić. Dużo się dzieje, a my dajemy takie przeświadczenie, że każda lekcja jest ważna i warto wynieść z niej, jak najwięcej.” – opowiada nauczyciel ze szkoły językowej w Zielonej Górze.

Dlaczego prywatna szkoła językowa to dobry wybór?

Przede wszystkim dlatego, że tutaj lekcje są poprowadzone na autorskich materiałach, dopasowanych do umiejętności i wieku grupy. Kierując uwagę na zmysły dziecka i przeróżne emocje, nauczyciele uruchamiają w dziecku jego indywidualny schemat do czerpania wiedzy i uczenia się.

W prywatnej szkole językowej wyobraźnia odkrywa kluczową rolę. Dzieci dzięki sięganiu po wizualizacje i korzystając ze skojarzeń podsuwanych podczas ćwiczeń dobrze się bawią, a co najważniejsze uczą nowych zwrotów, a potem lepiej je zapamiętują.