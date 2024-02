Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze przypomina obecnie prawdziwy plac budowy. Wszystko w wyniku trwającej dużej inwestycji, którą realizuje placówka.

Chodzi o projekt pn. “przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą”. Co w jej ramach jest wykonywane? Pytamy prezesa dr Marka Dzałoszyńskiego.

On jest związany z przebudową wszystkich sieci kanalizacyjnych. “Grzebiemy” w ziemi, robimy na wiele lat do przodu taką infrastrukturę mediów, Przepraszamy za utrudnienia, bo one są i będą występowały. Zakończenie prac przewidujemy na koniec 2024 roku.