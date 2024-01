Za nami wtorkowa sesja Rady Miasta. Jakie były najważniejsze ustalenia radnych?

Mam nadzieję, że to nie jest jak z afera Rywina, że nie dowiemy się, który urzędnik to wykreślił. To dziwne, bo ta obwodnica jest już budowana, a tu zniknęło kilka rzeczy, które są bezdyskusyjne. Nie wiemy, co się stało.