O koszykówce w Radiu Index mówimy bardzo dużo, bo sporo się dzieje w zielonogórskim baskecie.

W środowy wieczór do Zielonej Góry przyjechał lider rozgrywek drugoligowych Kosz Kompaktowy Pleszew. W hali przy Ameli zespół Q8Oils SKM-u Zastal chciał się postarać o niespodziankę. Czy się udało? Oto nasza pomeczowa relacja:

Najwięcej punktów dla SKM-u zdobyli: Kubka 11, Olejnik i Kunc po 10. SKM jest ósmy w tabeli, ma w dorobku dwa zwycięstwa i cztery porażki.

A jeśli chodzi o dorosły basket, powracamy do sprawy współfinansowania drużyny Zastalu przez miasto. Po tym, jak do klubu weszła firma Stelmet jako sponsor strategiczny, pomoc deklarował również Janusz Kubicki. Prezydenta Zielonej Góry pytaliśmy o konkrety. Minął tydzień od czasu, gdy nad klubem, przynajmniej na razie, przestały wisieć czarne chmury. Włodarz miasta w audycji “Prezydent na 96 FM” potwierdził, że w najbliższych dniach powinny pojawić się informacje.

Cały czas prowadzimy rozmowy, prowadziliśmy je z wieloma osobami. Niedługo, mam nadzieję,

dojdzie do ich finalizacji. To nie jest proces łatwy, nie chcę zdradzać szczegółów, ale myślę, że jeszcze kilka dni musimy uzbroić się w cierpliwość. Jest dużo osób, które chcą pomóc koszykówce. jest odzew na inicjatywę pana Bieńkowskiego dotyczącą tego, jak pomóc koszykówce. Rozmawialiśmy z władzami związku, wszystkie strony muszą mieć jasność w tym zakresie. To jest kwestia kilku dni.