Dziś pierwsza w tym rok sesja zielonogórskiej Rady Miasta. W programie jest osiemnaście uchwał, choć niewykluczone, że jeszcze przed samymi obradami dojdą kolejne punkty. A co w planie?

Między innymi sprawozdanie z obchodów 800 i 700-lecia Zielonej Góry oraz informacja o działalności Straży Miejskiej. Mówi Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta.

Jak wiemy, co do straży miejskiej są różne obiekcje i oczekiwania. Dobrze, że jest takie sprawozdanie. Także i informacja ze stron straży, co możemy, jako miasto, zrobić.