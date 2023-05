Nie udało się rugbystom Watahy RC Zielona Góra awansować do Igi. W ostatnim meczu rundy zasadniczej II ligi przeciwko liderowi tabeli – Budowlanym Lublin – nasz zespól uległ 19:28.

Zielonogórzanie, przy jednoczesnej wygranej ekipy z Wrocławia nad Rudą Śląską 61:0, stracili szansę na awans do czołowej dwójki rozgrywek. Co ciekawe, w finale Wataha zagrałaby ponownie z Budowlanymi Lublin, którzy nie mogliby, ze względów formalnych, awansować do I ligi. To by oznaczało, że dzisiejsze zwycięstwo oznaczałoby awans, którego jednak zabrakło.

Wataha ostatecznie zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach drugiej ligi.