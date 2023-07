52-letni Słoweniec David Dedek nowym trenerem koszykarzy Enei Zastalu BC. Taką informację ogłosił właściciel klubu Janusz Jasiński podczas konferencji prasowej.

Umowa została podpisana na trzy lata. – Cieszę się, że mogę być tego projektu – powiedział nowy trener Zastalu.

Cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. Z jednej strony jest to kontynuacja, a z drugiej rozpoczęcie czegoś nowego. Jakiś czas potrwa, gdy wrócimy do walki o medale. Tu jest wspaniała historia i nikt tego nie może skasować. Cały ten projekt trzeba zacząć od nowa, aby wypracować markę na polu koszykarskim oraz znaleźć zawodników i podnosić ich poziom tak, by nie odchodzili, tylko pozostawali w Zielonej Górze