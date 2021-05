Od soboty 29 maja wraca opcja spaceru z przewodnikiem po Parku Książęcym w Zatoniu. Wspólne przechadzki odbywać się będą w weekendy. Raz w sobotę i raz w niedziele. Wyjście zawsze o godzinie 16.

Spacery z przewodnikiem są bezpłatne. Jedna taka przechadzka trwa około godziny. Pracownicy informacji turystycznej pokażą nam w tym czasie najciekawsze zakątki zatońskiego parku. A jest co podziwiać.

Park żyje cały rok. Inaczej wygląda zimą, inaczej wiosną. Teraz myślę jest jeden z piękniejszych okresów. Kwitną kwiaty, przyroda intensywnie wdziera się do parku. Myślę, że to też jest impuls żeby przyjechać do parku i go zobaczyć. Spacery będą też oczywiście przeplecione historią. Ale właśnie w tym okresie zwrócimy też uwagę na przyrodę. Będzie to spacer dostosowany do każdego. Będziemy starali się to zrobić w sposób jak najciekawszy.