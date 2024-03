Od ponad 18 lat na zielonogórskim cmentarzu istnieje grób dzieci nienarodzonych. Jest to wspólna mogiła, w której rodzice chowają dzieci, które utracili jeszcze w okresie prenatalnym. Pochówki w niej odbywają się zbiorowo, raz na kwartał. I wraz z mijającymi latami, w grobie ubyło miejsca. Konieczne jest stworzenie nowej mogiły.

Żeby jednak mogła powstać – oprócz zapewnionego przez miasto miejsca – potrzebne są fundusze. Mówi Tomasz Lehman przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Twoja Rodzina.

W planach jest nie tylko stworzenie nowego grobu, ale także renowacja dotychczasowego. Jak mówi Lehman – jest to bardzo ważne miejsce dla wielu rodziców. Tym bardziej, że zdarza się i tak, że rodzice takiego dziecka nie zawsze są w stanie sami zorganizować pogrzeb.

To jest normalny pogrzeb. Ksiądz, modlitwa. Przejście w to miejsce, cała procedura jest zachowana. I co ważne – jeśli rodzice nie byli w stanie zorganizować pochówku indywidualnie, to wtedy ich dziecko na pewno trafiło do tej mogiły. Jest to określone ustawowo.