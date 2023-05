Zakończyły się treningi przygotowujące do walki o Miano Rowerowej Stolicy Polski. Kilometry, które zielonogórzanie “nakręcili” nie wliczą się do klasyfikacji, ale dane są obiecujące.

Zielonogórzanie przejechali łącznie 352 tys. 781 km, co dało im drugie miejsce. To dobry prognostyk przed startem zasadniczej części rozgrywki, która rozpocznie się 1 czerwca i potrwa cały miesiąc. Wtedy to kilometry będą się już wliczać do rankingu.

By włączyć się do uczestnictwa należy ściągnąć na smartfony aplikację “Aktywne Miasta”.