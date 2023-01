Już w najbliższą niedzielę kolejny finał WOŚP. Po raz drugi już do wydarzenia dołącza się Szpital Uniwersytecki z Zielonej Górze, który to w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka organizuje w tym dniu Białą Niedzielę, czyli bezpłatne konsultacje pediatryczne.

Dyżury lekarzy potrwają od godziny 10 do 14 i co ważne – nie jest potrzebne skierowanie, ponieważ wizyty będą miały charakter konsultacyjny. Żeby jednak skorzystać z porad lekarzy specjalistów należy się zarejestrować pod numerem 68 32 96 606 w dni robocze od godziny 8 do 14. Na małych pacjentów będą czekali:

W godz. 10.00-12.00:

Urolog dziecięcy – dr n. med. Andrzej Haliński

– dr n. med. Andrzej Haliński Konsultacje w zakresie neurochirurgii – lek. Natalia Retkowska-Tomaszewska

– lek. Natalia Retkowska-Tomaszewska Pediatra – lek. Kazimiera Kucharska- Barczyk

– lek. Kazimiera Kucharska- Barczyk Onkolog i hematolog dziecięcy – dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska

W godz. 12.00-14.00:

Gastroenterolog dziecięcy – prof. dr hab. Józef Ryżko

– prof. dr hab. Józef Ryżko Chirurg dziecięcy – lek. Emil Korczak

– lek. Emil Korczak Specjalista medycyny sportowej – lek. Robert Zapotoczny

– lek. Robert Zapotoczny Neonatolog – lek. Monika Bider

Ważne! Z uwagi na ograniczony czas, jednego pacjenta można zarejestrować do jednego specjalisty. Podczas Białej Niedzieli będzie prowadzona również zbiórka do oficjalnej puszki WOŚP.

źródło: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze