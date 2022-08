Zielonogórska policja bierze po lupę pobicie bydgoskich kibiców na trybunie głównej przy starcie. Grupa fanów Polonii została pobita przez chuliganów zielonogórskiego klubu.

Mimo, że poszkodowani nie zgłosili sprawy funkcjonariuszom, ci już ustalają, co stało się na stadionie w Zielonej Górze jeszcze przed rozpoczęciem piątkowego meczu. Zielonogórscy policjanci skontaktowali z bydgoskimi funkcjonariuszami w celu dotarcia do poszkodowanych osób i podjęcia dalszych kroków. W trakcie meczu używana była również pirotechnika. Klub może zostać za to ukarany.