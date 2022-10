Najbliższy piątek, 28 października – od tego dnia most nad Odrą między Milskiem a Przewozem będzie przejezdny dla kierowców. Przeprawa powstała w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282.

Most oraz cała nowa trasa będą przejezdne w późnych godzinach popołudniowych. Do tej pory, żeby dojechać z Zielonej Góry do Sławy przez most w Nowej Soli, trzeba pokonać ok. 60 km. Droga przez Milsko będzie znacznie krótsza – wynosić będzie – 45 km.

Inwestycja sfinansowana została głównie ze środków unijnych, kosztowała ponad 83 miliony złotych.