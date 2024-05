Trwa Tydzień Bibliotek. Jednym z wydarzeń wpisanych w święto bibliotekarzy jest kiermasz książek.

Na czytelników czekają: powieści, podręczniki, pozycje popularnonaukowe, a to wszystko wśród 3500 tyś pozycji, są także płyty CD czy winyle. Samo wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem.

Pierwsza godzina, to spore zaskoczenie pojawiło się sporo osób. Bardzo się cieszę i to jest spore zaskoczenie związane z kupnem podręczników, bo bardzo dużo ich się sprzedaje. Zainteresowaniem cieszy się także literatura dla dzieci i młodzieży.

Kiermasz potrwa Do 15 maja. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00, a w sobotę od 10:00 do 14:00