– Koniec fety, przystępujemy do pracy – mówił Robert Kornalewicz. Radny-elekt z ramienia Koalicji Obywatelskiej był gościem „Rozmowy na 96 FM”.

To jeden z czternastu radnych, którego pytaliśmy między innymi o to, czy opadł już powyborczy kurz.

Nasz gość to pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Zapytaliśmy także o kampanię. Kornalewicz to nowy człowiek w zielonogórskiej Radzie Miasta. Nowy, ale jak zaznacza sam zainteresowany, już doświadczony. – W środowisku sportowym i prawniczym jestem aktywny i rozpoznawalny – mówił Kornalewicz.

