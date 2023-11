Pierwsze dni nowego Sejmu po wyborach były emocjonujące. Takie jest zdanie obserwatorów polskiej sceny politycznej. Dziś właśnie o tej dużej polityce w „Rozmowie na 96 FM”.

Naszym gościem był dr Piotr Pochyły. Politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego pytany o pierwsze wnioski powiedział krótko: Musimy przygotować się na duże show.

Pochyły dodaje, że nowy marszałek Szymon Hołownia może zyskać bardzo dużo, wszak nie da się ukryć, że myśli o wyborach prezydenckich, a w pierwszych dniach poradził sobie z prowadzeniem trudnej, publicznej debaty.

Funkcja która pełni, jeśli dobrze to rozegra, predysponuje go do realnie ważnej osoby w państwie. To obycie medialne będzie go do tego predysponowało, panowanie nad kamerą, nad emocjami, sztuką oratorską, to będzie mu pomagało.