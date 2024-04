Trwa Europejski Tydzień Szczepień. Co za tym idzie – Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do bezpłatnego ich przyjmowania. A lista wkłuć do przyjęcia jest długa – od tych przeciwko koronawirusowi czy grypie, po te przeciwko HPV. Z tych ostatnich skorzystać mogą dzieci w wieku 12 i 13 lat.

O szczegółach mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w regionie.

Na stronie pacjent.gov.pl znajdziemy wszystkie informacje. Wystarczy wpisać hasło szczepienia. Są tam informacje jak się zapisać, przed czym chronią, są tam tez rekomendacje specjalistów.

Dlaczego specjaliści zwracają tak dużą uwagę, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko HPV?

Szczepienie HPV chroni przed chorobami nowotworowymi, wywołanymi wirusem brodawczaka ludzkiego. Głównie przed rakiem szyjki macicy. To jest wirus, przenoszony drogą płciową. Dlatego tak ważny jest ten moment podania, jeszcze przed rozpoczęciem kontaktów.

Ze świadomością rodziców na ten temat wciąż nie jest jednak najlepiej – dodaje Branicka.

Liczba zaszczepionych dzieci w naszym regionie to ponad 6 tysięcy, przy populacji 23 tysięcy. To nie jest duża liczba. Jeśli rodzic nie jest jeszcze zdecydowany, warto porozmawiać z lekarzem. Szczepienia są też podawane w gabinetach lekarzy rodzinnych.

Więcej w programie “Na służbie”. Audycja w każdy wtorek o 11.15.