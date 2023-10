Coraz większy ruch przy nekropoliach i co za tym idzie – coraz więcej policyjnych patroli. Warto pamiętać także o tym, że przy zielonogórskich cmentarzach do 3 listopada obowiązują tymczasowe zmiany w ruchu drogowym. To jednak nie wszystko. Mundurowi przypominają także o tym, że to właśnie policjantem kierujący ruchem drogowym jest ważniejszy od chociażby sygnalizacji świetlnej lub znaków.

O znaczeniu podstawowych postaw policjantów przypomina nadkom. Katarzyna Świerkowska – Teska, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze.

Policjant, który stoi w białej czapce i posiada białe rękawiczki oraz gwizdki – to on kieruje w danym momencie ruchem drogowym. Pamiętajmy – jeżeli stoi do n przodem lub tyłem oznacza to światło czerwone, należy się zatrzymać. Kiedy policjant podnosi prawą dłoń do góry – oznacza to uwaga, będzie zmiana kierunku jazdy. Kiedy obraca się bokiem – to oznacza światło zielone.

Więcej o zasadach bezpieczeństwa w programie “Na służbie”.