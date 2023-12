Od 1 stycznia wzrośnie świadczenie wychowawcze. Dotychczasowe 500 plus zostanie podwyższone do 800 złotych. Co ważne – nastąpi to automatycznie. Rodzice i opiekunowie nie muszą zatem składać żadnych dodatkowych wniosków.

Pierwsze przelewy powinny zostać zrealizowane we wtorek 2 stycznia – mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Lubuskiem.

Kolejne termin wypłat to 4 i 7 stycznia. ZUS automatycznie podniesie wysokość świadczenia, dlatego nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. Po Nowym Roku osoby uprawnione otrzymają wypłaty w nowej wysokości. Informacje o tym znajdą na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Świadczenie w nowej wysokości 800 złotych otrzymają osoby, które na 1 stycznia 2024 roku będą miały prawo do świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Dla rodziców i opiekunów oznacza to, że na ich konta będzie wpływać rocznie o 3600 zł więcej środków przeznaczonych na utrzymanie jednego dziecka. Przy dwójce dzieci będzie to 7200 zł, a przy trójce – 10 800 zł.

Muchowska zauważa jednak, że zgodnie z przepisami na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 roku ZUS ma czas do 29 lutego.