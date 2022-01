– Problemu z „Medykiem” nie ma, bo jest to szkoła osiągająca bardzo dobre wyniki. Problemem jest brak biur dla pracowników administracyjnych szpitala. – podkreśliła w „Rozmowie na 96 FM” Aleksandra Mrozek z klubu Samorządowe Lubuskie.

Radna sejmiku województwa lubuskiego jest zaskoczona pomysłem przeniesienia „Medyka” do Sulechowa. Tym bardziej, że o pomyśle nie wiedział nikt z Komisji Edukacji, do której Mrozek również należy.

To, co zostało zrobione to próba siłowego rozwiązania sprawy. Postawienia społeczności szkolnej pod ścianą. Poinformowanie jakąś okrężną drogą, a nawet brak informacji. Bo społeczność dowiedziała się od związków zawodowych z mediów. Niezdarnie poprowadzony proces. Niezdarne jest także wycofywanie się.

Mrozek podkreśla, że oświata funkcjonuje według określonego kalendarza. Do końca lutego musiałaby zostać podjęta uchwała intencyjna. Radna sejmiku województwa lubuskiego wylicza również, że przeniesienie „Medyka” to pogorszenie, a nie poprawa warunków pracy i nauki. Według Mrozek jest to wręcz skazanie szkoły na likwidację.

Trzeba dojeżdżać do tej pracy, to jest około 20 km. Tutaj też chodzi o dojazd słuchaczy – dodatkowy koszt dla nich to będzie. Teraz ponadto szkoła mieści się blisko obu dworców.

„Rozmowa na 96 FM” od poniedziałku do piątku, zawsze o 9.30.