Na termometrach ponad 35 stopni. IMGW wydał kolejne ostrzeżenie 2 stopnia o upałach. Prognozowane są również burze w godz. 14.00-22.00.

Od Niemiec do zachodniej Polski wkracza linia zbieżności wiatru z gwałtownymi burzami. Przewiduje się silne opady deszczu i silne porywy wiatru do 120 km/h, miejscami grad oraz lokalnie możliwe trąby powietrzne. Burze w kolejnych godzinach będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim i wschodnim. Wysokie temperatury do późnych godzin wieczornych. Prosimy o zachowanie ostrożności.