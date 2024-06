Żużlowcy Falubazu dziś odrobią zaległości. Przy W69 zielonogórzanie podejmować będą ekipę Włókniarza Częstochowa.

Obie drużyny dzieli w tabeli tylko punkt, a Falubaz ma dobrą passę, w niedzielę zielonogórzanie wygrali niespodziewanie za trzy punkty ze Spartą Wrocław. Nastroje tonuje jednak dyrektor sportowy Piotr Protasiewicz.

Tonuję nastroje, naprawdę to jest nowy mecz i nowe rozdanie. Chciałbym mieć skład na każdy mecz szczególnie do 7 lipca. Mamy trudne pojedynki, które mogą trochę ustawić tabelę i dać punkt wyjścia. Te trzy najbliższe mecze dadzą nam trochę odpowiedzi, oby one były dla nas pozytywne.