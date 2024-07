Świetny mecz żużlowców NovyHotel Falubazu Zielona Góra. Zielonogórzanie pokonali Unię Leszno 53:37 i są blisko pozostanie w gronie najlepszych drużyn w kraju.

Przed spotkaniem wyczuwało się olbrzymią jego wagę, bo w przypadku porażki sytuacja szczególnie zielonogórzan, mających w perspektywie bardzo trudne mecze, stałaby się nie do pozazdroszczenia. Gospodarze wykorzystali do maksimum atut własnego toru, znakomicie weszli w mecz i po 3. wyścigu prowadzili już 14:4 Po dwóch seriach było jeszcze lepiej. Falubaz prowadził 27:15 i właściwie do końca meczu kontrolował jego przebieg. Ostatecznie zielonogórzanie zwyciężyli wysoko 53:37 i awansowali na czwarte miejsce w tabeli, odskakując ostatniej w tabeli Unii Leszno już na pięć punktów.

W szeregach gospodarzy znakomicie pojechali Duńczyk Rasmus Jensen i Piotr Pawlicki. Każdy z żużlowców dołożył jednak ważną cegiełkę do końcowego triumfu. W zespole gości na słowa uznania zasłużyli jedynie powracający do ścigania po kontuzji Janusz Kołodziej rewelacyjny Ben Cook.

NovyHotel Falubaz Zielona Góra: Jarosław Hampel – 9+3 (2*,2*,1*,1,3), Rasmus Jensen – 12+1 (3,3,2,3,1*), Przemysław Pawlicki – 7 (3,0,3,0,1), Jan Kvech – 5+1 (1,2,2*,0), Piotr Pawlicki – 12 (3,3,3,1,2), Oskar Hurysz – 3 (3,0,0), Krzysztof Sadurski – 5+1 (2*,0,3), Eryk Farański – NS

Fogo Unia Leszno: Bartosz Smektała – 2+1 (1,1*,-,-), Janusz Kołodziej – 11+1 (2,2,3,2*,2,-), Ben Cook – 13 (0,3,2,3,2,3), Keynan Rew – 6+1 (2,1,1*,-,2), Grzegorz Zengota – 2 (0,1,1,0,-), Antoni Mencel – 2+1 (1,1*,0,0), Hubert Jabłoński – 1+1 (0,-,1*,0), Nazar Parnicki – 0 (0,0)