W Piłkarskiej Zielonej Górze zeszliśmy dziś do A-klasy. Naszym gościem był Maciej Wysocki, trener Sparty Łężyca, który czasami z konieczności staje się też grającym szkoleniowcem swojego zespołu.

Tak było w miniony weekend, gdy Spartanie inaugurowali ligowy sezon. W premierowym starciu pokonali Avię Siedlnica 2:1. Szkoleniowiec określił mecz mianem „Cierpień młodego Wertera” i to nie tylko ze względu na panujący upał, ale i przetrzebioną kadrę. Potencjał jednak jest i tym razem w Łężycy nie mówi się już tylko o spokojnym utrzymaniu, które zresztą i tak kończyło się zwykle w ostatnich latach lokatami w czołówce.

Zmieniła się troszeczkę nasza filozofia. W poprzednich sezonach byliśmy “ograbiani” z zawodników, dlatego zarząd stawiał nam za cel utrzymanie. W tym roku nie mam celu pt. utrzymanie, nie mamy też nacisków na awans. Jeżeli będziemy w stanie “piłkarsko”, bo tylko to moim zdaniem jest ważne, to w pewnym momencie postawimy zarząd pod ścianą. Jeżeli będziemy dobrze grać w piłkę, zasłużymy sobie na ten awans, to zarząd będzie musiał wszystko zrobić, żeby temu sprostać. Maciej Wysocki, trener Sparty Łężyca

Wysockiego pytaliśmy też o swoistą modę na pokazywanie w mediach drużyn z niższych klas rozgrywkowych, choć wiele z tych materiałów ma charakter humorystyczny. Trener Sparty zaznacza, że choć w klubie nie gra się dla pieniędzy i jest to głównie pasja, to granie jest na poważnie.