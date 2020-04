– To była jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu – mówi Wiktor Zasowski, który od nowego sezonu poprowadzi siatkarzy Astry Nowa Sól.

W seniorskiej siatkówce reprezentował wyłącznie barwy AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jako zawodnik, asystent trenera, czy wreszcie grający szkoleniowiec. Łącznie 12 lat.

Wiele aspektów, życiowych, sportowych i pozaboiskowych mnie trzymało w Zielonej Górze. Była to najcięższa zawodowa decyzja w moim życiu. Po bitwie z myślami doszedłem do wniosku, że może to już czas spróbować pracy w innym miejscu.