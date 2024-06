Ostatni przed wakacjami program Szatnia Akademików to podsumowanie, ale także pytania o przyszłość. W jednej sekcji ligowej AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego zmieni się trener. Żeński zespół siatkówki w III lidze w nowym sezonie poprowadzi Wiktor Zasowski.

Tym samym Zasowski zastąpi na tym stanowisku Jakuba Czarneckiego, który prowadził siatkarki przez ostatnie dwa sezony. Gość programu Dawid Piechowiak, dyrektor biura klubu AZS UZ mówił nam o powodach tej decyzji.

Jeszcze żegnając się z Kubą wspominaliśmy, że bardzo cenię to, co zrobił dla klubu, bo dwukrotnie zespół grał co najmniej w półfinałowym turnieju o awans do II ligi. Chapeau bas dla pracy Kuby dziewczyn, aczkolwiek doszliśmy z zarządem do wniosku, ze ta formuła się wyczerpała. Potrzeba nam świeżości, nowości i zależy nam też na mocnej współpracy z zielonogórskimi klubami młodzieżowymi. To one budują piramidę.