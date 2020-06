Co słychać w AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego? Jak koronawirus wpłynął na życie klubu? To pytania, które zadaliśmy Markowi Lemańskiemu, dyrektorowi biura klubu.

Jedną z sekcji ligowych jest drużyna futsalu, która w ubiegłym sezonie wygrała lubuską, czterozespołową drugą ligę. Koronawirus uniemożliwił rozegranie baraży o I ligę, więc Polski Związek Piłki Nożnej postanowił wszystkich nagrodzić awansami na zaplecze ekstraklasy. Zielonogórzanie z zaproszenia jednak nie skorzystają.

W I lidze będą więc dwie grupy, ale nie będzie w nich AZS-u. Marka Lemańskiego pytamy o przyszłość tej drużyny i o to, jak dużo zabrakło do zamknięcia budżetu na I ligę?

Tak, dużo. Nagromadziło się wiele przyczyn, większość negatywna. Polski Związek Piłki Nożnej nie przyjął naszej propozycji, ale też jednym z powodów jest nasza idea, aby w regionie rozwijać futsal. My się bardzo zaangażowaliśmy w ubiegłym roku, aby powróciła lubuska II liga. Co prawda było to w formie kadłubowej, czyli tylko cztery drużyny, ale liczę na to, że w tym roku tych drużyn będzie więcej. Porządna liga regionalna spowoduje, że potem będzie mogła mieć reprezentanta w rozgrywkach centralnych.