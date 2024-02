Myles Smith to utalentowany 25-letni piosenkarz i autor tekstów, urodzony w Luton, a obecnie mieszkający w Londynie. Jego pasja do muzyki zakwitła w świecie mediów społecznościowych, szczególnie na TikToku, gdzie rozpoczął swoją muzyczną podróż, dzieląc się z widzami inspirującymi coverami. Dzięki swej charyzmie i talentowi, wiele z jego filmików stało się viralami, np. cover The Neighbourhood- Sweater Weather, zdobywając popularność i uznania wśród szerokiego grona fanów.

Jego najnowszy singiel, zatytułowany “Solo”, jest kolejnym krokiem w jego rozwoju artystycznym. Piosenka ta zdobyła uznanie słuchaczy na platformie Spotify, przekraczając imponujący próg 33 milionów streamów. “Solo” nie tylko ujmuje oryginalnym brzmieniem i dopracowanym tekstem, ale również świadczy o tym, że warto było czekać na autorski materiał Myles’a.