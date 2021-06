Światowe gwiazdy Marshmello i Jonas Brothers łączą siły we wspólnym utworze „Leave Before You Love Me”, idealnej propozycji na lato.

Występ Jonas Brothers zakończy tegoroczną ceremonię 2021 Billboard Music Awards, której Nick Jonas jest gospodarzem. Trio zagra medley największych przebojów, w tym nowy utwór z Marshmello. Gala odbędzie się w niedzielę, 23 maja.

Premiera „Leave Before You Love Me” zbiegła się z ogłoszeniem trasy koncertowej Jonas Brothers „Remember This Tour” – 44 koncertów w USA. Nazwa tournée to także tytuł nadchodzącej piosenki tria nagranej we współpracy z NBCUniversal. „Remember This” powstało z myślą o tegorocznych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Marshmello, znany m.in. z takich hitów jak „Happier”, „Silence” czy „Friends”, uświetni z kolei swoim występem ceremonię otwarcia UEFA Champions League. Epicki wirtualny koncert odbędzie się w sobotę, 29 maja. Jeszcze w tym roku ma ukazać się również nowy album artysty.