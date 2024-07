Nowy singiel zapowiadający album „Ask That God”.

Po wydaniu dwóch singli zapowiadających album „Ast That God”, Empire Of The Sun prezentują kolejną nowość zatytułowaną „Cherry Blossom”. – Ta piosenka opowiada o dostrzeganiu majestatu i piękna, które leżą przed naszymi oczami, o upewnieniu się, że nie stracimy tego, co cenne, biorąc to za pewnik. Zasadniczo jest to piosenka o miłości, która jest w ciągłej podróży. Nie ma daty ważności, porusza się w czasie, do odległych miejsc, w odległych czasach – wyjaśnia Emperor Steele.

Nowemu singlowi towarzyszy wyjątkowy teledysk. Uznany reżyser Michael Maxxis zabiera widzów we wciągającą podróż do surrealistycznych krain. Znany z sugestywnego opowiadania historii Maxxis zabrał członków Empire Of The Sun do Tajlandii, gdzie zrealizowano tę oszałamiającą wizualnie filmową historię, która oczaruje fanów na całym świecie.