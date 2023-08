Po wielkim sukcesie pierwszego singla zwiastującego nowy, studyjny album Darii Zawiałow – „FIFI HOLLYWOOD” (#1 Airplay, #11 Spotify) – artystka prezentuje jego następcę, utwór „Z Tobą na chacie”!

Napisałam ten utwór bazując na moich doświadczeniach, tuż po tym jak wróciłam z najlepszego wypadu mojego życia w 2022 roku. – pisze Daria w swoim poście na Instagramie.

Prywatna podróż Darii do Nowego Jorku zainspirowała ją na tyle, że to tam nakręcono klip do nowego numeru, a okładka singla powstała w jednej z ulubionych restauracji Darii z kuchnią azjatycką.

Big Apple City to kolejny przystanek na trasie Darii Zawiałow po Stanach Zjednoczonych (teledyski do „FIFI HOLLYWOOD” oraz „Złamane serce jest OK” nakręcono w Los Angeles), a tym samym – singiel „Z Tobą na chacie” jest jedną z ostatnich zapowiedzi nadchodzącego albumu, którego premiera jest zaplanowana na październik tego roku.

„Z Tobą na chacie” jest także częścią kolejnego, tajemniczego „rozdziału” nowej płyty. Rozdział Pete Stop ma opowiadać o momencie w życiu wokalistki, w którym pozwoliła sobie na zatrzymanie się w codziennym, życiowym pędzie. Opowiada o nowym etapie, o miłości, potrzebie stabilizacji.