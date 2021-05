Jakub Skierka poleci do Tokio i wystąpi na Igrzyskach Olimpijskich. Zawodnik Towarzystwa Pływackiego Zielona Góra wywalczył minimum olimpijskie podczas mistrzostw Europy w Budapeszcie.

Przepustkę do Tokio zdobył już podczas półfinałowego wyścigu na 200 metrów uzyskując czas 1.57,08. W finale przypłynął siódmy. – Radość, ulga, ale i sporo elementów do poprawy – mówi nam Skierka.

Dopiero po kilku godzinach po starcie i po tej kwalifikacji dotarło do mnie, co osiągnąłem. Na początku myślałem, że to formalność, ale z czasem doszło do mnie, że to duży wyczyn. Marzenie się spełniło. Miałem świadomość, że to ostatni gwizdek i że jak stracę tę szansę, to następna będzie za trzy lata. Starałem się jednak o tym za dużo nie myśleć, podszedłem do startu, jak do każdego innego. To zaprocentowało.