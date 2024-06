Odwróconą trasą, po zmroku i w tradycyjny sposób – Zielonogórski Cross Parszywa Dwunastka miał nie jedno, a trzy oblicza.

Tradycyjną, 12. już edycję biegu po Wzgórzach Piastowskich w niedzielne przedpołudnie wygrał zielonogórzanin Paweł Szatkowski, który do pokonania 12 km potrzebował 45 min. i 51 sek.

Co ciekawe, trzeci na mecie niedzielnego biegu był Dawid Kotlarek, który zwyciężał sobotnie biegi. Najpierw Parszywą Dwunastkę, która wystartowała w południe na odwróconej trasie, a następnie wieczorną edycję, która rozpoczęła się o 21:00. Organizatorka imprezy, Lena Pilonis mówi, że eksperyment trzech „Dwunastek” zdał egzamin.

Biegi miały też wymiar charytatywny. Zebrane środki wspomogą leczenie Michałka, który zmaga się z poważną chorobą. Mówią rodzice chłopca

Nasz chłopiec zmaga się z chorobą, która prowadzi do zaniku mięśni, to prowadzi do kalectwa, a w ostateczności do śmierci. Chcemy uratować mu życie i zapewnić lepszą przyszłość.