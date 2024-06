Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami. Alertem objęty jest cały region lubuski, w tym Zielona Góra.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu porywy wiatru, lokalnie nawet do 110 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie obowiązuje do sobotniego poranka. IMGW dodaje, że ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie. Ponadto obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami, które mogą dochodzić do 32°C.