Wyobraź sobie, że wyszła nowa hype-owa apka na telefon, która pozwala ci dokonać skanu twojej osoby! Ściągasz ją, włączasz, dajesz dostęp do prywatnych plików i zdjęć – 10 sekund analizy – i oto jest! Wirtualny obraz twojej osoby! Taki trochę sims odzwierciedlający wygląd, aspiracje, osobowość i profil psychologiczny. Patrzysz na niego i… no właśnie? I co? Odczuwasz ciekawość? Zadowolenie? A może to nie jest ta osoba, za którą ty sam się uważasz? O ile łatwiej by było gdybyśmy mogli modyfikować...