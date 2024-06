Ruszają remonty dróg przy ul. Zdrojowej i Rzeźniczaka Prace mają ruszyć już w najbliższy poniedziałek.

Miasto informuje o utrudnieniach:

– z użytkowania zostanie wyłączona ul. Zdrojowa na odcinku od ul. Rzeźniczaka do ul. Potokowej oraz ul. Rzeźniczaka na odcinku od zjazdu do sklepu Biedronka oraz do skrzyżowania z ul. Zdrojową.