Nowy Rok to kolejna szansa na zmienienie czegoś w swoim życiu. Większość z nas w ten sposób myśli każdego roku przed Sylwestrem.

O noworocznych postanowieniach słyszymy każdego roku. I mamy wrażenie, że zwykle wygląda to tak samo – utrzymują się one zaledwie kilka tygodni lub co najwyżej miesięcy. Później wracamy do starych nawyków. Możliwe, że tym razem będzie inaczej. Wśród najczęściej wymienianych na stronach internetowych noworocznych postanowień znajdziemy m.in. te dotyczące nałogów, zmiany trybu życia na zdrowszy, rozpoczęcia treningów oraz uprawiania sportów. Tu rekordy popularności bije bieganie. Niektórzy pragną również zrzucić zbędne kilogramy, czy przestać jeść chipsy i słodkości. Bardziej wysublimowanymi postanowieniami są: zmiana pracy, przeprowadzka czy założenie rodziny.

Jakie są wasze postanowienia i czy wierzycie, że ich dotrzymacie? Piszcie w komentarzach. Redakcja portalu wZielonej.pl i Akademickie Radio Index życzą przede wszystkim konsekwencji w ich realizacji.