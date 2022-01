Rusza akcja Eko choinka. A to oznacza tylko jedno – wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry, którzy zdecydowali się w 2021 roku na naturalne drzewka bożonarodzeniowe, mogą je teraz oddać w ręce wolontariuszy eko patroli. Choinki zostaną poddane recyklingowi.

Jak mówi Agnieszka Kochańska, miejska ogrodnik, z choinek powstaną zrębki. Posłużą one do ściółkowania roślin w ogrodzie.

Część zrębek trafi także do zagrody dla zwierząt jako przysmak. Drzewka można dostarczać do ZGK osobiście lub pozostawić je przy śmietnikowych pergolach. Eko patrole stamtąd także je odbiorą. Co ciekawe – część choinek być może ponownie zostanie również zasadzona.

Akcja „Eko Choinka” potrwa od 8 do 28 stycznia. Harmonogram akcji znajdziecie na stronie zielonogórskiego ZGK.