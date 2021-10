O upowszechnieniu mapy potrzeb zdrowotnych oraz wojewódzkim planie transformacji dyskutowano w środę podczas konferencji naukowej w Zielonej Górze. O co chodzi? W ramach projektu tworzone są mapy, które zawierają dane demograficzne i epidemiologiczne, realizowanych świadczeń oraz wykorzystania zasobów kadrowych i sprzętowych.

Wszystko po to, by na ich podstawie stworzyć tak zwaną prognozę przyszłych potrzeb w zakresie świadczeń zdrowotnych w naszym regionie. Do uporządkowania systemu ma natomiast doprowadzić wojewódzki plan transformacji. Mówi Wojciech Perczak, wicewojewoda lubuski.

Chodzi o to, żeby system tak działał, że osoby mocno chore, zaczynające od wizyty u lekarza POZ, były skutecznie poprowadzone przez system. Tak żeby trafił do placówki wielospecjalistycznej odpowiedniej do leczenia danego pacjenta.

W opracowaniu planu transformacji brali udział także przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, który będzie wykonawcą projektu. Mówi Ewa Skrbeńska, dyrektor Lubuskiego Oddziału NFZ.

Trzeba wziąć pod uwagę między innymi kwestie demograficzne. Starzeje się społeczeństwo, coraz mniej dzieci się rodzi. Musimy się do tego dostosować. Ważne są także kwestie kadrowe, a raczej ich braki. Nie możemy mnożyć niektórych komórek, bo wiąże się to z podbieraniem personelu.

Realizacją projektu zajmuje się Ministerstwo Zdrowia. Program jest współfinansowany ze środków unijnych.