Sebastian Mordal poprowadzi w nowym sezonie Lechię Zielona Góra w rozgrywkach III ligi. To trener, który prowadził ekipę Śląska Wrocław w rozgrywkach CLJ U-17, z którą zdobył mistrzostwo kraju.

Mordal związał się z Lechią dwuletnią umową. Zastąpi na stanowisku Andrzeja Sawickiego, który w Lechii spędził ostatnie 6,5 roku.

Jakie były powody sięgnięcia akurat po tego, 33-letniego szkoleniowca? Tłumaczy prezes Lechii Maciej Murawski.

Myślę, że jest to trener, który ma ogromny potencjał. Młody, na początku kariery, ale już z osiągnięciami, bo zdobył mistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław U-17, rok wcześniej jako jeden z trenerów wygrał U-15. Zależało mi na trenerze, który ma fajne doświadczenie w pracy z młodymi zawodnikami, potrafi ich rozwijać i wprowadzać do drużyny. Podjąłem tę decyzję po długim namyśle. Też gra trzema obrońcami, tak jak my. Wierzymy, że nasz projekt będzie się rozwijał pod jego okiem.