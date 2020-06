Bezradni i to przez całe spotkanie byli wczoraj żużlowcy RM Solar Falubazu z Eltroksem Włókniarzem Częstochowa. Zielonogórzanie przegrali aż 31:59.

Ekipa Marka Cieślaka pokazała przy W69 wielką siłę, a Falubaz? No właśnie, o powody aż takiej bezsilności pytany był m.in. Martin Vaculik, czyli zawodnik, który zdobył najwięcej punktów dla zielonogórzan – 11.

My cały czas mieliśmy problemy z prędkością. Czasem wyjechaliśmy ze startu, czasem nie. To musimy wyeliminować, żeby równo jechać cały czas. Musimy wyciągnąć wnioski, więcej będziemy wiedzieć, jak zobaczymy ten mecz w telewizji, obejrzymy go całą drużyną. Przyszła czarna chmura dla nas i kolejne dni mogą okazać się normalnie. To, co było w meczu, było aż dziwne. Wierzę, że po prostu mieliśmy wszyscy zły dzień i ta energia następnym razem będzie dużo lepsza.